मौसम ने दिखाए कई रंग: जैसलमेर में उमस, पोकरण-रामगढ़ में आंधी और नाचना में रिमझिम बरसात

लाठी क्षेत्र में रविवार शाम आए तेज तूफानी अंधड़ ने तबाही मचाई। तूफानी हवाओं ने लाठी कस्बे में सत्यनारायण पालीवाल के नलकूप पर स्थित 90 फीट ऊंचे बिजली का हाइटेंशन टॉवर गिरा दिया। हादसे के दौरान नलकूप पर मौजूद किसानों में हड़कंप मच गया।गनीमत रही कि हादसे के किसी भी प्रकार कि जनहानि नहीं हुई।जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। कुछ ही देर में लाठी क्षेत्र में धूलभरी व तूफानी हवाओं में समा गया। कुछ ही देर में तेज तूफानी हवाओं ने क्षेत्र में तबाही मचा दी। चारों ओर डरावना मंजर था। इस दौरान लाठी कस्बे के पास स्थित सत्यनारायण पालीवाल के नलकूप पर लगा 1 लाख 32 हजार वोल्टेज की राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कि लाइन का करीब 90 फीट ऊंचा टॉवर इस तूफान को नहीं झेल पाया और धराशायी हो गया। घटनाक्रम के दौरान नलकूप पर मौजूद किसानों में हड़कंप मच गया। किसानों ने इधर-उधर भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी भी प्रकार कि जनहानि नहीं हुई। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया।