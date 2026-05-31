Discom news : 1180 किसानों ने राशि जमा करवाई, कनेक्शन मिले केवल 75

सरहदी जिले के पोकरण क्षेत्र के किसान वर्षों से कृषि कनेक्शनों का इंतजार कर रहे है। सरकार और डिस्कॉम की ओर से किसानों को कृषि कनेक्शन दिलाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण डिमांड राशि जमा करवाने के बावजूद किसान कृषि कनेक्शनों का इंतजार कर रहे है।.गौरतलब है कि किसानों की ओर से नलकूपों पर कृषि कनेक्शनों के लिए डिस्कॉम में आवेदन किया जाता है। जब सरकार की ओर से अनुमति मिलती है, तब किसानों से विद्युत पोल, तारों, ट्रांसफार्मर आदि के लिए राशि जमा कर उन्हें कनेक्शन जारी किए जाते है। पोकरण क्षेत्र में जमा फाइलें और डिमांड राशि जमा करवाने वाले किसानों की संख्या अधिक है, लेकिन कनेक्शन जारी करने की गति पूरी तरह से धीमी है। वर्षों पूर्व फाइलें जमा करवाने के बाद तीन-चार वर्ष पूर्व डिमांड राशि भी जमा करवा दी गई, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पा रहे है। जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।