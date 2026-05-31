Tiffany Trump Jaisalmer Visit: ‘स्वर्ण नगरी’ पहुंचीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी, देखें Video

वैश्विक राजनीति और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परिवार यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कुनबे की मौजूदगी इस बार जैसलमेर की पावन धरा पर दर्ज हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की छोटी बेटी टिफनी ट्रम्प (Tiffany Trump) अपने पति माइकल बुलोस (Michael Boulos) के साथ एक बेहद खास और निजी दौरे पर राजस्थान की इस खूबसूरत 'स्वर्ण नगरी' में पहुंची हैं। टिफनी ट्रम्प और उनके पति माइकल बुलोस दिल्ली से एक विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए सीधे जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर उतरे। जैसे ही इस हाई-प्रोफाइल अमेरिकी जोड़े ने मरुधरा की धरती पर कदम रखा, हवाई अड्डे का माहौल राजस्थानी लोक संगीत और आतिथ्य सत्कार की खुशबू से सराबोर हो गया। सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजामों के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत (US Ambassador to India) सर्जियो गोर (Sergio Gor) भी इस दौरान एयरपोर्ट पर खुद मौजूद रहे और उन्होंने ट्रम्प परिवार की अगवानी की।