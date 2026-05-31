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जैसलमेर

Tiffany Trump Jaisalmer Visit: ‘स्वर्ण नगरी’ पहुंचीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी, देखें Video

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी ट्रम्प अपने पति माइकल बुलोस के साथ जैसलमेर पहुंचीं। सिविल एयरपोर्ट पर राजस्थानी परंपरा से हुआ भव्य स्वागत

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जैसलमेर

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Nakul Devarshi

May 31, 2026

Tiffany Trump Jaisalmer Visit Donald Trump Daughter Arrives In Rajasthan

Tiffany Trump Jaisalmer Visit

वैश्विक राजनीति और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परिवार यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कुनबे की मौजूदगी इस बार जैसलमेर की पावन धरा पर दर्ज हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की छोटी बेटी टिफनी ट्रम्प (Tiffany Trump) अपने पति माइकल बुलोस (Michael Boulos) के साथ एक बेहद खास और निजी दौरे पर राजस्थान की इस खूबसूरत 'स्वर्ण नगरी' में पहुंची हैं। टिफनी ट्रम्प और उनके पति माइकल बुलोस दिल्ली से एक विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए सीधे जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर उतरे। जैसे ही इस हाई-प्रोफाइल अमेरिकी जोड़े ने मरुधरा की धरती पर कदम रखा, हवाई अड्डे का माहौल राजस्थानी लोक संगीत और आतिथ्य सत्कार की खुशबू से सराबोर हो गया। सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजामों के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत (US Ambassador to India) सर्जियो गोर (Sergio Gor) भी इस दौरान एयरपोर्ट पर खुद मौजूद रहे और उन्होंने ट्रम्प परिवार की अगवानी की।

'पधारो म्हारे देस' : पारंपरिक राजस्थानी वेलकम

राजस्थान का नाम आते ही जेहन में सबसे पहले यहाँ का समृद्ध आतिथ्य सत्कार 'अतिथि देवो भव:' और 'पधारो म्हारे देस' की गूंज उठती है। ठीक इसी अनूठे और पारंपरिक अंदाज का गवाह आज जैसलमेर का सिविल एयरपोर्ट भी बना। जब टिफनी ट्रम्प और माइकल बुलोस विमान से नीचे उतरे, तो राजस्थानी संस्कृति के अनुसार लोक कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ उनका स्वागत किया।

अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को स्थानीय परंपरा के अनुसार कुमकुम का तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई और साफा बांधकर मारवाड़ी संस्कृति से रूबरू कराया गया। टिफनी ट्रम्प और उनके पति माइकल बुलोस के चेहरों पर राजस्थानी लोक संस्कृति का यह भव्य और आत्मीय रूप देखकर एक बेहद खास मुस्कान तैर गई। दोनों ने हाथ जोड़कर स्थानीय लोगों और कलाकारों का अभिवादन स्वीकार किया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी राजस्थानी कलाकारों के इस पारंपरिक उत्साह को देखकर काफी प्रभावित नजर आए।

प्राइवेट विजिट पर है हाई-प्रोफाइल जोड़ा

टिफनी ट्रम्प की यह यात्रा पूरी तरह से निजी बताई जा रही है। टिफनी ट्रम्प और उनके व्यवसायी पति माइकल बुलोस पिछले कुछ दिनों से भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली में अपनी महत्वपूर्ण व्यस्तताओं को पूरा करने के बाद, उन्होंने भारत के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य राजस्थान को अपने विश्राम और पर्यटन के लिए चुना। जैसलमेर की हवेलियां, यहाँ के सुनहरे धोरे और ऐतिहासिक किले हमेशा से ही दुनिया भर की जानी-मानी हस्तियों को आकर्षित करते रहे हैं।

सुरक्षा कारणों से इस पूरे दौरे को काफी गोपनीय रखा गया था, लेकिन जैसे ही उनका विशेष चार्टर्ड विमान जैसलमेर के आसमान में दिखाई दिया, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों ने भी जैसलमेर एयरपोर्ट से लेकर उनके ठहरने के स्थान तक सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा तैयार किया है।

वैश्विक पटल पर फिर चमकेगा जैसलमेर का नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी ट्रम्प का जैसलमेर आना राजस्थान के पर्यटन उद्योग (Rajasthan Tourism) के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। जैसलमेर को वैश्विक स्तर पर एक बेहद सुरक्षित, आलीशान और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। इससे पहले भी हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया भर के कई बड़े राजनीतिक और कारोबारी घराने अपनी छुट्टियों या शादियों के लिए जैसलमेर के आलीशान होटलों और किलों को चुनते आए हैं।

टिफनी ट्रम्प और माइकल बुलोस की इस यात्रा से न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे राजस्थान के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान और बूस्ट मिलेगा। विदेशी सैलानियों के बीच यह संदेश जाएगा कि मरुधरा की संस्कृति और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार के सदस्य भी यहाँ बेहद सहजता और आनंद के साथ घूमने आते हैं।

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Published on:

31 May 2026 02:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Tiffany Trump Jaisalmer Visit: ‘स्वर्ण नगरी’ पहुंचीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी, देखें Video

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