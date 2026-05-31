Tiffany Trump News: Video टिफनी ट्रंप ने सोनार किला की छत से किया जैसलमेर शहर का नजारा

उन्हें रियासतकाल में दुर्ग की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया और राजमहल में किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई। यहां प्राचीन पद्धति से ऊंट के जरिए निर्माण कार्य के लिए चूना तैयार किए जाने की प्रक्रिया को टिफनी और उनके पति के साथ सर्जियो गोर ने दिलचस्पी के साथ देखा और इसकी सराहना की। म्यूजियम के निदेशक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि टिफनी ट्रंप, माइकल बोलोस एवं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संग्रहालय में संरक्षित दुर्लभ कलाकृतियों, राजसी वस्तुओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा राजपरिवार से जुड़ी अमूल्य धरोहरों का अवलोकन किया। उन्होंने जैसलमेर की स्थापत्य कला, सांस्कृतिक विरासत और संग्रहालय में संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरों में विशेष रुचि दिखाई तथा उनकी सराहना की।