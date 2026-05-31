‘गर्व अध्याय-7’ में गूंजे देशभक्ति गीत, घूमर नृत्य से दिखाई राजस्थानी संस्कृति

गर्व प्रोजेक्ट्स राजस्थान के संस्थापक एवं निदेशक हिमांशु चौहान ने बताया कि यह पहल पिछले एक दशक से भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सैन्य अधिकारियों, कलाकारों, संस्थागत सहयोगियों और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड, राजस्थान पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ का सहयोग के लिए आभार जताया।