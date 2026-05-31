राजस्थान में तैयार हुई देश की पहली ‘थ्री-वे हाइब्रिड’ बाजरा, जानें खासियतें और किसानों को मिलने वाले लाभ

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में बाजरे की 2 अत्यधिक शुद्ध और उत्कृष्ट आनुवंशिक गुणों वाली पारंपरिक किस्मों के बीच आपस में क्रॉस करवाकर एक शुरुआती हाइब्रिड (Single-Cross Hybrid) पौधा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात, द्वितीय चरण में इस नव-विकसित शुरुआती हाइब्रिड पौधे का क्रॉस बाजरे की ही एक तीसरी विशिष्ट और अत्यंत मजबूत इनब्रेड लाइन (Third Line) के साथ कराया जाता है। इस दोहरे क्रॉस के बाद जो अंतिम बीज प्राप्त होता है, उसे ही 'थ्री-वे हाइब्रिड' बीज कहा जाता है। इस वैज्ञानिक पद्धति का सबसे बड़ा तकनीकी लाभ यह होता है कि अंतिम बीज के भीतर तीनों अलग-अलग मूल किस्मों की सबसे बेहतरीन खूबियां, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, तने की मजबूती और दानों का बड़ा आकार, एक साथ समाहित हो जाती हैं।