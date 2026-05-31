जैसलमेर में रेत के बवंडर से दिन में छाया अंधेरा, राजस्थान में अगले 4-5 दिन आंधी-बारिश की संभावना

मौसम केन्द्र के अनुसार बीते दो दिन से अंधड़ और बारिश के बाद राज्य के शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतर शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे रहा। दिन का अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक गिरावट हुई। वहीं, रात के तापमान में सबसे अधिक गिरावट अजमेर में 8.9 डिग्री तक हुुई। जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 और रात का न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज किया गया।