Dausa News: तेज अंधड़ की चपेट में आने से युवक की मौत, 6 बहनें हुईं बेसहारा, बच्चे की हालत गंभीर

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और दोनों को मलबे से बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए लालसोट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधड़ के कारण कई जगह पेड़ गिरने से सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं, जिससे अस्पताल पहुंचने में एक घंटे से अधिक समय लग गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने घनश्याम को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिषेक का उपचार जारी है।