Bus Accident : करौली से गंगापुर सिटी आ रही बस पलटी, 12 यात्री घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

करीब 15 मिनट बाद दो एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी ले जाया गया। हादसे में घायल हुए यात्रियों में हेतराम पुत्र मूलचंद बैरवा निवासी पीलोदा, गजेंद्र कुमार पुत्र अशोक कुमार जागा निवासी सरमथुरा, मीरा पत्नी मन्नूलाल जोशी, रानी पत्नी शंकर सेन, पुष्पा पत्नी दिनेश शर्मा तथा 13 वर्षीय खुशी शर्मा सहित अन्य यात्री शामिल हैं। इनमें से छह घायलों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई या वे दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।