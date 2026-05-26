राजस्थान की बेटी नीलम मीणा बनीं पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गांव में खुशी की लहर

सवाई माधोपुर। जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के कोयला गांव की बेटी और 1998 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम मीणा को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र जारी कर उनकी नियुक्ति की जानकारी दी है। इस नियुक्ति के बाद उनके पैतृक गांव कोयला सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार बधाई संदेश साझा कर रहे हैं और क्षेत्र की बेटी को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी पर प्रसन्नता जता रहे हैं।