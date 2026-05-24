Rajasthan Government Scheme : राजस्थान के किसानों के लिए फायदेमंद है तारबंदी योजना, जानें कैसे लें इसका लाभ

वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लोकेश कुमार मीणा ने बताया कि योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत और समूह दोनों स्तर पर आवेदन किए जा सकते हैं। लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 48 हजार रुपए तक अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपए तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत आवेदन के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। वहीं समूह आवेदन में कम से कम दो किसानों के पास संयुक्त रूप से 0.50 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है।