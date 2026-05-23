Sawai Madhopur: जिले में चारे की कमी और महंगाई से पशुपालक परेशान, दूध उत्पादन पर मंडराया संकट

सवाईमाधोपुर। गर्मी का असर अब पशुपालकों पर भारी पड़ रहा है। सूखे चारे के दाम अचानक आसमान छूने और हरे चारे की कमी से पशुओं की देखभाल मुश्किल हो रही है। इसका सीधा सा असर दुध उत्पादन पर भी पड़ रहा है। इससे पशुपालक चिंतित नजर आ रहे है। एक माह पहले सात सौ रुपए क्विंटल में सूखा चारा मिल रहा था, वहीं अब यही चारा ग्यारह सौ रुपए तक पहुंच गया है। मौसम की मार और बढ़ते परिवहन खर्च ने पशुधन की देखभाल को कठिन बना दिया है। महंगाई की इस तपिश ने ग्रामीण पशुपालकों की चिंता और बढ़ा दी है।