Sawai Madhopur Water Crisis: भीषण गर्मी के बीच सवाईमाधोपुर में पानी संकट, कमिश्नर ने जारी किए निर्देश

सवाईमाधोपुर। जिले में बढ़ती गर्मी के बीच आमजन को निर्बाध एवं सुचारू पेयजल उपलब्ध करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भरतपुर सम्भागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए समर कंटीजेन्सी प्लान तैयार कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत हो और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित हो।