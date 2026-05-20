Rajasthan Heatwave Alert: नौतपा से पहले ही तपा प्रदेश, सरकार ने जारी की हीटवेव से बचाव की खास गाइडलाइन

गर्मी को देखते हुए गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की टीम बनाकर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की निगरानी भी शुरू कर दी है।

बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने एचपीवी वैक्सीन कवरेज बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्थानीय स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएं। वहीं, राज हेल्थ पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी तुरंत अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर स्टाफ की तैनाती तुरंत हो सके।