Rajasthan News: गांव-गांव पहुंच रहे CM भजनलाल, ग्राम विकास चौपाल से बदल रही तस्वीर

अब तक मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ के बम्बोरी, सीकर के जाजोद, अजमेर के कड़ेल, जालोर के पंसेरी और जयपुर के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कर चुके हैं। इन चौपालों के दौरान कई बड़े फैसले तुरंत लिए गए। सीकर के जाजोद गांव में छात्राओं की मांग पर एक ही रात में स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने का निर्णय लिया गया, जबकि अजमेर के कड़ेल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई।