20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: गांव-गांव पहुंच रहे CM भजनलाल, ग्राम विकास चौपाल से बदल रही तस्वीर

Gram Vikas Chaupal Rajasthan: राजस्थान में ग्राम विकास चौपाल अब गांवों के विकास और समस्याओं के समाधान का बड़ा मंच बनती जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

May 20, 2026

पिछले दिनों जालोर जिले के पसेरी गांव में सीएम भजन लाल शर्मा ने की रात्रि चौपाल, ग्रामीणों के साथ किया भोजन

Gram Vikas Chaupal In Jalore District - photo

CM Bhajanlal Sharma News: राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दिनों गांवों में जाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। ‘ग्रामोदय से अंत्योदय’ के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए शुरू की गई ग्राम विकास चौपाल अब केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि त्वरित समाधान और विकास का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। मुख्यमंत्री खुद गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दे रहे हैं।

अब तक मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ के बम्बोरी, सीकर के जाजोद, अजमेर के कड़ेल, जालोर के पंसेरी और जयपुर के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कर चुके हैं। इन चौपालों के दौरान कई बड़े फैसले तुरंत लिए गए। सीकर के जाजोद गांव में छात्राओं की मांग पर एक ही रात में स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने का निर्णय लिया गया, जबकि अजमेर के कड़ेल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव अब बांसवाड़ा जिले का चुड़ादा गांव होगा, जहां आज ग्राम विकास चौपाल आयोजित होगी। मुख्यमंत्री गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे और अगले दिन पैदल भ्रमण कर घर-घर जाकर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

21 मई को मुख्यमंत्री डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव पहुंचेंगे। यहां भी ग्रामीणों के साथ चौपाल, रात्रि विश्राम और पैदल भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया है। सरकार का दावा है कि इन चौपालों के जरिए गांवों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है और योजनाओं की जमीनी हकीकत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है।

इस बीच प्रधानमंत्री की पेट्रोल-डीजल बचत की अपील के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अब इलेक्ट्रिक वाहन से ही सफर कर रहे हैं। वागड़ क्षेत्र के कार्यक्रमों में भी ईवी का उपयोग किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ajmer News: बचत के लिए लगाया था सोलर, आ गया 40 लाख का बिल, कारण जानकर उड़ गए होश
अजमेर
solar panels

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: गांव-गांव पहुंच रहे CM भजनलाल, ग्राम विकास चौपाल से बदल रही तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Petrol Diesel Price Hike : राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट पेट्रोल पंपों में 3 रुपए का फर्क! क्या जानते हैं बड़ी वजह?

Petrol Pump in Jaipur (Patrika PIC)
जयपुर

Jaipur Master Plan : अब जाम से मिलेगी राहत, गोविंद मार्ग होगा 100 फीट चौड़ा, हटाए जाएंगे अवैध निर्माण, नोटिस जारी

Jaipur Master Plan Govind Marg 100 feet wide Illegal constructions removed notice issued
जयपुर

राजस्थान के SMS अस्पताल में मेडिकल चमत्कार: मरीज की एक साथ 3 हार्ट सर्जरी, दुनिया में 10 से कम केस

Rare cardiac surgery,Jaipur
जयपुर

Rajasthan Heatwave Alert: नौतपा से पहले ही तपा प्रदेश, सरकार ने जारी की हीटवेव से बचाव की खास गाइडलाइन

राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर अस्पतालों में अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की समीक्षा बैठक
जयपुर

Rajasthan Drug Alert: राजस्थान में 10 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, यहां देखें लिस्ट

Rajasthan Drug Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.