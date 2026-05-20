Rajasthan Drug Alert: राजस्थान में 10 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, यहां देखें लिस्ट

राजस्थान में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल।
जयपुर। राजस्थान में दवा गुणवत्ता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें बुखार, संक्रमण, एलर्जी, दर्द और पेट संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। जांच में दवाएं निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जिसके बाद विभाग ने संबंधित बैच का स्टॉक बाजार से हटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
औषधि नियंत्रक अजय फाटक के अनुसार कई दवाओं में असे यानी प्रभावकारी तत्व की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई। कुछ दवाएं आइपी और यूएसपी मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं। विभाग ने राजस्थान में सभी औषधि निरीक्षकों और दवा विक्रेताओं को संबंधित बैच की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं।
1. सेफपोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल टैबलेट 200 एमजीवीएडीएसपी फार्मा, कटेवा नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर वीटी 241139
2. सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट 500 एमजीविवेक फार्माकेम इंडिया, सीपीटी 24096 चिमनपुरा आमेर जयपुर
3. जैस्मिन मेहंदी फास्ट कोनआयशा मेहंदी उद्योग, सोजत सिटी 1225-जेई
4. डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन 10 एमएलओस्केर रेमेडीज, यमुना नगर, वी250809
5. रोसुवास्टेटिन, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल (रोसिहोप गोल्ड 20 फोर्टे)रिसोल्यूट फार्मा अहमदाबाद, एसआईपीबी 9509
6. बेथानेकोल क्लोराइड टैबलेटयूएसपी 25 एमजी आईकोन फार्माकेम, नासिक टी251976
7. डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आइपी 8 एमजी 2 एमएलएग्रोज रेमेडीज, काशीपुर उत्तराखंड एजीडीएक्स 23
8. निमेसुलाइड एवं पैरासिटामोल टैबलेट (निमो प्लस)सॉफ्ट मेडिकेप, देवास मध्यप्रदेश टी-25016
9. ओफ्लॉक्सासिन एवं ऑर्निडाजोल ओरल सस्पेंशनसेफकॉन लाइफसाइंसेज, सिकंदरा, एसएलजी25272
10. लेवोसेट्रीजिन टैबलेट (सिट्रीज-5)प्लीएम रेमेडीज, सोलन हिमाचल प्रदेश, पीसीटी-25-2329जी
बता दें कि इससे पहले राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने 1 से 15 अप्रैल के बीच की गई जांच में 7 दवाओं को 'मानक के अनुरूप नहीं' (एनएसक्यू) घोषित किया था। औषधि नियंत्रक ने सभी जिलों के अधिकारियों को इन दवाओं का स्टॉक तत्काल प्रभाव से बाजार से हटाने के निर्देश दिए थे। जांच में कुछ दवाओं में प्रभावशीलता कम पाई गई थी, जबकि कुछ की घुलनशीलता (डिसॉल्यूशन) निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। ये दवाएं सामान्यतः बुखार, संक्रमण, खांसी, एलर्जी और पेट के कीड़ों के इलाज में उपयोग होती है।
1. सेफिक्सिम ओरल सस्पेंशन (लोरेक्सिम ड्राई सिरप 30 एमएल) बैचः एलएक्सएस3-49
निर्माताः लार्क लेबोरेट्रीज (इंडिया), अलवर
2. एल्बेंडाजोल टैबलेट बैचः पीजीटी 24427
निर्माताः एफी पैरेंटेरल्स, हिमाचल
3. एम्ब्रॉक्सोल-लेवोसाल्ब्यूटामोल-गुआइफेनेसिन ड्रॉप (आइस्टोकफ-एलएस) बैचः जीएलएफ0712बी
निर्माताः डिजिटल विजन, हिमाचल प्रदेश
4. मिथाइलप्रेडनिसोलोन टेबलेट 4 मि.ग्रा. (मिथाइलोकेटिव-4) बैचः टी252005
निर्माताः यूनाइटेड बायोसेटिकल्स उत्तराखंड
5. डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन-क्लोरफेनिरामिन सिरप (ओकुफ-डीएक्स) बैचः टीएलएलएम-188
निर्माताः टक्सा लाइफसाइंसेज, पंजाब
6. सेफ्यूरोक्सिम एक्सेटिल टैबलेट्स (एक्सटेंसिव-500) बैचः वीटी 252942
निर्माताः वीएडीएसपी फार्मास्यूटिकल्स, हिमाचल प्रदेश
7. सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स आईपी 500 मि.ग्रा. बैचः जीटी 50135
निर्माताः ओमेगा फार्मा, उत्तराखंड
