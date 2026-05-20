20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Drug Alert: राजस्थान में 10 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, यहां देखें लिस्ट

Drug Alert Rajasthan: राजस्थान में दवा गुणवत्ता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

May 20, 2026

Rajasthan Drug Alert

राजस्थान में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में दवा गुणवत्ता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें बुखार, संक्रमण, एलर्जी, दर्द और पेट संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। जांच में दवाएं निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जिसके बाद विभाग ने संबंधित बैच का स्टॉक बाजार से हटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

औषधि नियंत्रक अजय फाटक के अनुसार कई दवाओं में असे यानी प्रभावकारी तत्व की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई। कुछ दवाएं आइपी और यूएसपी मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं। विभाग ने राजस्थान में सभी औषधि निरीक्षकों और दवा विक्रेताओं को संबंधित बैच की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं।

जांच में अमानक मिली ये दवाएं

1. सेफपोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल टैबलेट 200 एमजीवीएडीएसपी फार्मा, कटेवा नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर वीटी 241139
2. सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट 500 एमजीविवेक फार्माकेम इंडिया, सीपीटी 24096 चिमनपुरा आमेर जयपुर
3. जैस्मिन मेहंदी फास्ट कोनआयशा मेहंदी उद्योग, सोजत सिटी 1225-जेई
4. डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन 10 एमएलओस्केर रेमेडीज, यमुना नगर, वी250809
5. रोसुवास्टेटिन, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल (रोसिहोप गोल्ड 20 फोर्टे)रिसोल्यूट फार्मा अहमदाबाद, एसआईपीबी 9509
6. बेथानेकोल क्लोराइड टैबलेटयूएसपी 25 एमजी आईकोन फार्माकेम, नासिक टी251976
7. डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आइपी 8 एमजी 2 एमएलएग्रोज रेमेडीज, काशीपुर उत्तराखंड एजीडीएक्स 23
8. निमेसुलाइड एवं पैरासिटामोल टैबलेट (निमो प्लस)सॉफ्ट मेडिकेप, देवास मध्यप्रदेश टी-25016
9. ओफ्लॉक्सासिन एवं ऑर्निडाजोल ओरल सस्पेंशनसेफकॉन लाइफसाइंसेज, सिकंदरा, एसएलजी25272
10. लेवोसेट्रीजिन टैबलेट (सिट्रीज-5)प्लीएम रेमेडीज, सोलन हिमाचल प्रदेश, पीसीटी-25-2329जी

पिछले महीने भी 7 दवा पाई गई थी गुणवत्ता जांच में फेल

बता दें कि इससे पहले राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने 1 से 15 अप्रैल के बीच की गई जांच में 7 दवाओं को 'मानक के अनुरूप नहीं' (एनएसक्यू) घोषित किया था। औषधि नियंत्रक ने सभी जिलों के अधिकारियों को इन दवाओं का स्टॉक तत्काल प्रभाव से बाजार से हटाने के निर्देश दिए थे। जांच में कुछ दवाओं में प्रभावशीलता कम पाई गई थी, जबकि कुछ की घुलनशीलता (डिसॉल्यूशन) निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। ये दवाएं सामान्यतः बुखार, संक्रमण, खांसी, एलर्जी और पेट के कीड़ों के इलाज में उपयोग होती है।

इन अमानक दवाओं को हटाने के दिए थे निर्देश

1. सेफिक्सिम ओरल सस्पेंशन (लोरेक्सिम ड्राई सिरप 30 एमएल) बैचः एलएक्सएस3-49
निर्माताः लार्क लेबोरेट्रीज (इंडिया), अलवर

2. एल्बेंडाजोल टैबलेट बैचः पीजीटी 24427
निर्माताः एफी पैरेंटेरल्स, हिमाचल

3. एम्ब्रॉक्सोल-लेवोसाल्ब्यूटामोल-गुआइफेनेसिन ड्रॉप (आइस्टोकफ-एलएस) बैचः जीएलएफ0712बी
निर्माताः डिजिटल विजन, हिमाचल प्रदेश

4. मिथाइलप्रेडनिसोलोन टेबलेट 4 मि.ग्रा. (मिथाइलोकेटिव-4) बैचः टी252005
निर्माताः यूनाइटेड बायोसेटिकल्स उत्तराखंड

5. डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन-क्लोरफेनिरामिन सिरप (ओकुफ-डीएक्स) बैचः टीएलएलएम-188
निर्माताः टक्सा लाइफसाइंसेज, पंजाब

6. सेफ्यूरोक्सिम एक्सेटिल टैबलेट्स (एक्सटेंसिव-500) बैचः वीटी 252942
निर्माताः वीएडीएसपी फार्मास्यूटिकल्स, हिमाचल प्रदेश

7. सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स आईपी 500 मि.ग्रा. बैचः जीटी 50135
निर्माताः ओमेगा फार्मा, उत्तराखंड

    ये भी पढ़ें

    राजस्थान में यहां 964 बीघा जमीन पर बनेगा देश का दूसरा जापानी जोन, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
    अलवर
    Ghilot Industrial Area

    खबर शेयर करें:

    संबंधित विषय:

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    20 May 2026 08:31 am

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Drug Alert: राजस्थान में 10 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, यहां देखें लिस्ट

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Petrol Diesel Price Hike : राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट पेट्रोल पंपों में 3 रुपए का फर्क! क्या जानते हैं बड़ी वजह?

    Petrol Pump in Jaipur (Patrika PIC)
    जयपुर

    Rajasthan News: गांव-गांव पहुंच रहे CM भजनलाल, ग्राम विकास चौपाल से बदल रही तस्वीर

    पिछले दिनों जालोर जिले के पसेरी गांव में सीएम भजन लाल शर्मा ने की रात्रि चौपाल, ग्रामीणों के साथ किया भोजन
    जयपुर

    Jaipur Master Plan : अब जाम से मिलेगी राहत, गोविंद मार्ग होगा 100 फीट चौड़ा, हटाए जाएंगे अवैध निर्माण, नोटिस जारी

    Jaipur Master Plan Govind Marg 100 feet wide Illegal constructions removed notice issued
    जयपुर

    राजस्थान के SMS अस्पताल में मेडिकल चमत्कार: मरीज की एक साथ 3 हार्ट सर्जरी, दुनिया में 10 से कम केस

    Rare cardiac surgery,Jaipur
    जयपुर

    Rajasthan Heatwave Alert: नौतपा से पहले ही तपा प्रदेश, सरकार ने जारी की हीटवेव से बचाव की खास गाइडलाइन

    राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर अस्पतालों में अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की समीक्षा बैठक
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.