सिरोही में बड़ा फर्जीवाड़ा: नर्सिंग अधिकारी ने खुद ही बना लिया अपना ट्रांसफर ऑर्डर, फर्जी हस्ताक्षर से मचा हड़कंप

स्वास्थ्य विभाग की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने कूट रचना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ जैसे गंभीर कृत्य किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआइआर की जांच अशोक नगर थाने के एएसआई को सौंपी गई है और साइबर माध्यमों से भी आदेश के प्रसार की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा इस फर्जीवाड़े में किन किन लोगों ने आरोपी नर्सिंग अधिकारी की मदद की, इस बिंदू पर भी जांच की जा रही है।