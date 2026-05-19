CM भजनलाल ने अफसरों को दी ये सख्त चेतावनी, जनसुनवाई में आदेश जारी

शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 में विद्यालयी अवकाशों में कटौती के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के आह्वान पर सोमवार को प्रदेशभर से शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में रैली निकाली। बाद में अदालत परिसर पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम उप जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यालय भवनों की सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच कराने, सातवें वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने व शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए स्थायी एवं पारदर्शी नीति लागू करने की मांग भी की गई। साथ ही शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली और लंबित भत्तों के भुगतान की मांग भी उठाई।

