राजस्थान में 20 मई को दवा दुकानें बंद, ई‑फार्मेसी के विरोध में उतरे केमिस्ट

जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में केमिस्ट 20 मई को प्रस्तावित दवा दुकानें बंद रखकर अवैध ई‑फार्मेसी और नई दवा संबंधी अधिसूचनाओं को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन जयपुर के अलावा प्रदेश के लगभग सभी अन्य शहरों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ना तय है। हालांकि जयपुर में इसका असर कम से कम रहने वाला है। दरअसल जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने बंद से अलग रहने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि वह ऑनलाइन दवा कारोबार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी और सरकार से इस क्षेत्र में सख्त नियमन लागू करने की मांग करेगी।