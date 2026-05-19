क्या राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के स्टॉक पर मंडरा रहे संकट के बादल? सरकार का आया ये जवाब

राजस्थान में आज मंगलवार 19 मई को पेट्रोल में 94 पैसे और डीज़ल में 91 पैसे की ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹108.91 और डीज़ल ₹94.14 प्रति लीटर के ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सोशल मीडिया और स्थानीय बाजारों में ईंधन के स्टॉक और शॉर्टेज को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी थीं।

इन तमाम आशंकाओं और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए खुद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के कार्यकारी निदेशक और राजस्थान के राज्य स्तरीय समन्वयक ने मोर्चा संभाला है। सरकार और तेल उद्योग ने संयुक्त रूप से प्रेस नोट जारी कर प्रदेशवासियों को पूरी तरह आश्वस्त किया है।