Exclusive : क्या राजस्थान में भी मिलता है आंध्र प्रदेश जैसा ‘ज्यादा बच्चे’ पर कैश इनाम? जानिए Inside Story

अनुमानित वर्तमान आबादी

(Estimated Population 2026) लगभग 5.4 - 5.5 करोड़ लगभग 8.3 - 8.5 करोड़ राजस्थान क्षेत्रफल के साथ-साथ आबादी में भी आंध्र प्रदेश से काफी बड़ा राज्य है।

टोटल फर्टिलिटी रेट

(TFR - SRS 2021) 1.7

(रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से बहुत नीचे) 2.4

(रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से अधिक) आंध्र प्रदेश में प्रति महिला बच्चों का औसत कम होने से आबादी घट रही है, जबकि राजस्थान में आबादी अभी भी बढ़ रही है।

क्रूड बर्थ रेट

(Crude Birth Rate - CBR) राष्ट्रीय औसत से काफी तेजी से गिर रहा है। राष्ट्रीय औसत से धीमी गति (-0.48%) से गिर रहा है। आंध्र प्रदेश में जन्म दर में भारी गिरावट देखी जा रही है, जबकि मरुधरा में यह गिरावट बेहद धीमी है।

जनसंख्या नीति का मुख्य फोकस

(Population Policy Focus) आबादी को बूढ़ा होने से बचाना और युवाओं की संख्या बढ़ाना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और स्थिर करना। आंध्र प्रदेश 'बेबी बूम' (ज्यादा बच्चे) को प्रमोट कर रहा है, जबकि राजस्थान 'टू-चाइल्ड पॉलिसी' पर सख्त है।