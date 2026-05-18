Weather Update : मौसम विभाग का अलर्ट, राजस्थान में 5 दिन चलेगी तेज धूलभरी हवाएं! जानें कब होगी प्री-मानसून बारिश?

जयपुर में सूरज के तीखे तेवरों के बीच अब दिन से ज्यादा रातें लोगों को सताने लगी हैं। मौसम केंद्र केन्द्र के अनुसार रविवार को जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 42.7 दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। जयपुर में न्यूनतम (रात का) तापमान 28.6 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब एक डिग्री ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में जहां दिन के तापमान में 1.3 डिग्री का उछाल आया है, वहीं रात का पारा स्थिर बना हुआ है। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी दिनों में तापमान स्थिर रहेगा।