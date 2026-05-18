Rajasthan: मानसून से पहले बड़ा अलर्ट… राजस्थान में 300 से ज्यादा बांध सूखे, जोधपुर संभाग में सबसे कम स्टोरेज

Rajasthan Dams Status: राजस्थान में इस साल जून माह में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री और फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। वहीं प्रदेशभर में मानसून पूर्व तैयारियां भी प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। प्रदेश के वर्षा जल संग्रहण कर रहे छोटे बड़े बांधों की मरम्मत और रखरखाव का काम तेजी से शुरू हो गया है और जून माह के प्रथम सप्ताह में अधिकांश बांधों के मेंटीनेंस वर्क भी पूरे होने की उम्मीद है।