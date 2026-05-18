Rajasthan High Court Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें अपना परिणाम और कट-ऑफ, जान लें आगे का प्रोसेस

Rajasthan High Court Result: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर और चौफर (वाहन चालक) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन हजारों उम्मीदवारों ने पिछले महीने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं।