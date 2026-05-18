Rajasthan High Court Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें अपना परिणाम और कट-ऑफ, जान लें आगे का प्रोसेस

Rajasthan HC Cut-Off And Result (Image- AI)
Rajasthan High Court Result: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर और चौफर (वाहन चालक) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन हजारों उम्मीदवारों ने पिछले महीने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने रविवार 17 मई, 2026 को आधिकारिक तौर पर यह परिणाम जारी किया है। इस रिजल्ट के जारी होने के साथ ही उन तमाम युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है जो पिछले महीने आयोजित हुए स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए थे। अब सफल उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) के रिजल्ट के साथ ही हाईकोर्ट ने टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग कट-ऑफ भी जारी की है।
जिला न्यायालयों में ड्राइवर पद के लिए कट-ऑफ (नॉन टीएसपी क्षेत्र):
वहीं अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी एरिया) में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के लिए अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 52 अंक और डूंगरपुर के लिए 55 अंक गई है।
हाईकोर्ट में चौफर पद के लिए कट-ऑफ:
उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस में एक बहुत अहम जानकारी भी दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी ओएमआर (OMR) शीट भरते समय एक से ज्यादा गोले भरे थे, गोले भरने में गलती की थी या व्हाइटनर का इस्तेमाल किया था उनकी कॉपियां रिजेक्ट कर दी गई हैं यानी, उनकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
जो उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) में पास हुए हैं उन्हें अब अगले चरण यानी ड्राइविंग स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को जल्द ही जॉब टेस्ट (ड्राइविंग टेस्ट) और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने साफ किया है कि अगले चरण का पूरा शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।
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