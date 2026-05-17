NEET Paper Leak: सिस्टम की लापरवाही ने तोड़ा 71 साल के बुजुर्ग का सपना, मां से किया वादा रह गया अधूरा

NEET UG 2026 Paper Leak: भारत में जब भी नीट परीक्षा की बात होती है तो हमारे दिमाग में लाखों युवा छात्रों की तस्वीर उभरती है। लेकिन 3 मई को लखनऊ के एक एग्जाम सेंटर पर अलग ही नजारा था। 71 साल के अशोक बहार साधारण कुर्ते पजामे में, हाथ में पानी की बोतल और प्रश्न-पत्र लिए किशोरों की भीड़ के बीच से परीक्षा देकर बाहर निकले। वह वहां किसी करियर या नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपनी मां से किया एक पुराना वादा निभाने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि, सिस्टम की लापरवाही और पेपर लीक का खेल उनके जज्बे, मेहनत और सपने को पल भर में चकनाचूर कर देगा।