शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानी चूक, जानिए नीट पेपर लीक और CBI जांच पर क्या कहा

NEET UG Paper Leak:नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में भारी हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार यानी आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में हुई चूक को खुले तौर पर स्वीकार किया है। शिक्षा मंत्री ने माना कि, राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बावजूद परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और कमांड चेन टूट गई थी। छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, परीक्षा व्यवस्था पर दोबारा विश्वास कायम करने के लिए सरकार हर संभव और कड़े कदम उठाएगी।