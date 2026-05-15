21 जून को परीक्षा और 14 तक आएंगे एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा अपडेट

Neet UG Re Exam Admit Card Date (Image- Patrika)
NEET UG 2026 Re Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अब परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ी और अहम जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि, नीट यूजी री-एग्जाम 21 जून, 2026 (रविवार) को ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाने की उम्मीद है। री-एग्जाम की तारीख सामने आने के बाद अब स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 14 जून तक नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी कर सकती है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को यह सलाह दी गई है कि वे एग्जाम सिटी स्लिप (शहर की जानकारी), एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख, परीक्षा के नियम और रिपोर्टिंग टाइम जैसी लेटेस्ट जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई इन अहम जानकारियों को बहुत ध्यान से चेक कर लेना चाहिए:
परीक्षा वाले दिन सभी उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी (हार्ड कॉपी) और एक वैध ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड वोटर आईडी या पैन कार्ड) जरूर लेकर जाना होगा। इसके बिना एग्जाम सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें। साथ ही अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक माध्यमों से मिलने वाली सूचना पर ही भरोसा करें।
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