21 जून को परीक्षा और 14 तक आएंगे एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा अपडेट

NEET UG 2026 Re Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अब परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ी और अहम जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि, नीट यूजी री-एग्जाम 21 जून, 2026 (रविवार) को ही आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाने की उम्मीद है। री-एग्जाम की तारीख सामने आने के बाद अब स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।