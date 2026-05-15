21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा, एनटीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

एनटीए ने अपने ऑफिशियल एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके इस नई तारीख की घोषणा की है। टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि भारत सरकार की पूरी मंजूरी मिलने के बाद ही नीट यूजी की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को कराने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पुरानी परीक्षा अचानक रद्द होने के बाद से ही मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान थे और नई तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।