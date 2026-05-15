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21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा, एनटीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

NEET UG 2026 Re Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को कराने का ऐलान कर दिया है। इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। NTA ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

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भारत

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Mohsina Bano

May 15, 2026

NEET UG 21 June 2026

NEET UG Re Exam Date Confirmed (Image- ChatGPT)

NEET UG Re Exam 2026: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शुक्रवार को नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) की री-एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है। भारी विवाद के बाद रद्द हुई यह परीक्षा अब 21 जून, 2026 को आयोजित की जाएगी। इस अहम परीक्षा में देश भर के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे।

एक्स हैंडल पर दी आधिकारिक जानकारी

एनटीए ने अपने ऑफिशियल एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके इस नई तारीख की घोषणा की है। टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि भारत सरकार की पूरी मंजूरी मिलने के बाद ही नीट यूजी की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को कराने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पुरानी परीक्षा अचानक रद्द होने के बाद से ही मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान थे और नई तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा

नई तारीख का ऐलान करने के साथ साथ एनटीए ने सभी स्टूडेंट और उनके माता-पिता को एक खास सलाह भी दी है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए वे केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और घोषणाओं पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी तरह की झूठी खबर या अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें।

छात्रों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

अगर किसी भी स्टूडेंट या अभिभावक को परीक्षा को लेकर कोई शंका या सवाल है तो वे सीधे एनटीए से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए वे एजेंसी की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स तुरंत जानकारी पाने के लिए एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 01140759000 और 01169227700 पर कॉल भी कर सकते हैं।

3 मई को आयोजित हुई थी परीक्षा

आपको बता दें कि इससे पहले इस साल नीट यूजी की परीक्षा 3 मई, 2026 को आयोजित की गई थी। लेकिन परीक्षा के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद सरकार ने इसे रद्द करने का बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के बाद से ही मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान थे और नई तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

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Updated on:

15 May 2026 10:26 am

Published on:

15 May 2026 10:23 am

Hindi News / Education News / 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा, एनटीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

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