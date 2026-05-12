NEET परीक्षा रद्द! SOG को मिले अहम डिजिटल सबूत, CBI करेगी जांच, जानिए अब आगे क्या होगा?

NEET UG 2026 Cancelled: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक और धांधली के पक्के डिजिटल सबूत मिलने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह बड़ा फैसला लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे केस की जांच अब सीधे सीबीआई (CBI) को सौंप दी है। एसओजी बहुत जल्द अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट एनटीए को सौंप सकती है। इसके बाद एनटीए की एक एक्सपर्ट कमेटी इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि परीक्षा को लेकर आगे क्या कड़े कदम उठाए जाएं। एनटीए ने साफ कर दिया है कि, परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एग्जाम दोबारा आयोजित किए जा सकते हैं।