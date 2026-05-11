11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NTA ने भी मानी NEET परीक्षा में धांधली की बात, राजस्थान एसओजी कर रही है पूरे मामले की जांच

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलने की बात मानी है। अब राजस्थान एसओजी और केंद्रीय एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। जानें एनटीए ने इस मामले में क्या सफाई दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 11, 2026

Neet 2026 paper leak latest news

NEET UG 2026 (Image- Gemini)

NEET UG 2026: देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट यूजी परीक्षा (NEET UG 2026) धांधली पर अब एनटीए का जवाब भी आ गया है। जिस परीक्षा पर लाखों बच्चों का भविष्य टिका होता है, उसमें धांधली की शिकायत मिलने की बात खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी मान ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसकी गहराई से जांच शुरू कर दी है। इस खुलासे के बाद परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

परीक्षा के बाद मिली गड़बड़ी की सूचना

एनटीए की ओर से जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि, परीक्षा होने के चार दिन बाद 7 मई, 2026 की देर शाम उन्हें परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े कुछ इनपुट मिले थे। इसके बाद 8 मई की सुबह एनटीएने इस मामले को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। हाल ही में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा की गई कुछ गिरफ्तारियां और हिरासत इसी जांच का हिस्सा हैं। एजेंसी ने बताया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और परीक्षा से जुड़ा सारा तकनीकी डेटा उपलब्ध करा रही है।

पूरी पारदर्शिता के साथ होगी कार्रवाई

मामले की जांच अभी जारी है। एनटीए का कहना है कि, जांच पूरी होने से पहले वह कोई भी अनुमान नहीं लगाएगी। जांच एजेंसियों को जो भी तथ्य मिलेंगे उसी के आधार पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि, 3 मई, 2026 को हुई परीक्षा पूरी सुरक्षा के बीच कंडक्ट कराई गई थी।

सुरक्षा के किए गए थे कड़े इंतजाम

एनटीए ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया है कि,नीट परीक्षा के लिए सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए थे। क्वेश्चन पेपर्स को जीपीएस ट्रैक होने वाले वाहनों में भेजा गया था। एग्जाम हॉल में एआई तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे और फाइव जी जैमर लगाए गए थे। इसके साथ ही हर स्टूडेंट की बायोमेट्रिक जांच भी की गई थी।

स्टूडेंट्स से की खास अपील

एनटीए ने विरोध कर रहे कैंडिडेट्स को भरोसा दिलाया है कि, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एजेंसी ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वे जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। सही समय आने पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए छात्र नीट यूजी हेल्पलाइन नंबर 011 40759000 या 011 69227700 पर कॉल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

मध्य प्रदेश में साइंटिफिक अफसर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
शिक्षा
MPPSC Scientific Officer Vacancy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Exam

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमसीआई)

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

Published on:

11 May 2026 11:43 am

Hindi News / Education News / NTA ने भी मानी NEET परीक्षा में धांधली की बात, राजस्थान एसओजी कर रही है पूरे मामले की जांच

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का बड़ा ‘खेल’: मनचाहा तबादला भी लिया और नियम विरुद्ध डकार गए 10 पीएल, सरकार को लाखों का चूना

alwar news
अलवर

सरकारी परीक्षाओं में क्यों हो रही है ‘E ऑप्शन’ की मांग, ओएमआर शीट में कैसे रुकेगा फर्जीवाड़ा

BPSC Exam 2026
शिक्षा

रेलवे में 11 हजार पदों पर निकली बंपर भर्ती, 15 मई से शुरू होंगे आवेदन, चयन के नियमों में हुआ ये बड़ा बदलाव

RRB ALP Recruitment 2026
शिक्षा

JEE क्रैक कर लेना ही काफी नहीं! आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट राज गौरव ने क्यों कहा ऐसा

IIT Guwahati Student Raj Gaurav Tiwari
शिक्षा

CUET UG 2026 परीक्षा कल से शुरू, भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें NTA की गाइडलाइन

CUET UG 2026 Exam Rules
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.