NTA ने भी मानी NEET परीक्षा में धांधली की बात, राजस्थान एसओजी कर रही है पूरे मामले की जांच

एनटीए की ओर से जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि, परीक्षा होने के चार दिन बाद 7 मई, 2026 की देर शाम उन्हें परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े कुछ इनपुट मिले थे। इसके बाद 8 मई की सुबह एनटीएने इस मामले को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। हाल ही में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा की गई कुछ गिरफ्तारियां और हिरासत इसी जांच का हिस्सा हैं। एजेंसी ने बताया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और परीक्षा से जुड़ा सारा तकनीकी डेटा उपलब्ध करा रही है।