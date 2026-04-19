NEET UG 2026 Paper Leak: पेपर लीक पर NTA का आया ये जवाब, सोशल मीडिया पर सक्रिय ठगों को दी सख्त चेतावनी

बोर्ड ने कैंडिडेट्स से आग्रह किया है कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और किसी भी प्रकार के लालच में न आएं, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होने के साथ ही छात्र का करियर भी दांव पर लगा सकता है। एनटीए ने साइबर सेल और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी इस तरह के संदिग्ध समूहों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि एग्जाम पूरी सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ आयोजित कराए जा सकें। मेडिकल उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा के अंतिम समय में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी भी अफवाह का हिस्सा न बनें।