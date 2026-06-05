कर्नाटक के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस वर्ष 1.59 लाख सीटें उपलब्ध, प्रवेश के अवसर बढ़े, कंप्यूटर साइंस और उभरती तकनीकी शाखाओं में सर्वाधिक सीटें

तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

उच्च शिक्षा विभाग और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने की तैयारी में जुटे हैं। सीटों की बड़ी संख्या उपलब्ध होने से प्रतियोगिता के बावजूद अधिक विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग जगत में तकनीकी पेशेवरों की बढ़ती मांग को देखते हुए इंजीनियरिंग शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, पारंपरिक शाखाओं जैसे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ-साथ नई तकनीकी शाखाओं की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि कई संस्थानों ने अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार किया है और नई विशेषज्ञता आधारित शाखाएं शुरू की हैं। इससे विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।