CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी के स्टूडेंट्स को आखिरी मौका, इतने अप्रैल तक बदल सकते हैं विषय

CUET UG Subject Correction Window Open: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के लिए रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को विषयों के चयन में सुधार करने का आखिरी मौका दिया है। स्टूडेंट्स से मिले अनुरोधों के बाद, बोर्ड ने उन आवेदकों के लिए 'सब्जेक्ट करेक्शन विंडो' खोल दी है जिन्होंने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फीस जमा कर चुके हैं। छात्र अब 19 अप्रैल, 2026 की रात 11:50 बजे तक अपने पहले से चुने गए विषयों में बदलाव या अपडेट कर सकते हैं।