CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी सिटी इंटीमेशन स्लिप जल्द जारी होगी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, एडमिट कार्ड रिलीज डेट भी जानें

सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के कार्यक्रम के मुताबिक, सिटी इंटीमेशन स्लिप अप्रैल के चौथे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है, जबकि ऑफिशियल एडमिट कार्ड मई के दूसरे सप्ताह में उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्यान रहे कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। सिटी स्लिप में केवल उस शहर का नाम होता है जहां आपकी परीक्षा होनी है। इसमें एग्जाम सेंटर का नाम या उसका पता दर्ज नहीं होता है, एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग टाइम, रोल नंबर जैसी जरूरी सूचनाएं एडमिट कार्ड में आएगी।