JEE Main Result 2026: इस तारीख को जारी होगा जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

JEE Main 2026 Result Expected Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के दूसरे सेशन के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। ताजा जानकारी के मुताबिक, बोर्ड 20 अप्रैल, 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी कर सकता है। ऐसे में एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट्स अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे।