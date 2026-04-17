BPSC 71st Mains Admit Card: बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

BPSC 71st Mains Admit Card 2026 Out: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं मेन्स एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड आज, 17 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। मेन्स एग्जाम के लिए सफल घोषित किए गए कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 1,264 रिक्त पदों को भरा जाएगा।