17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BPSC 71st Mains Admit Card: बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

BPSC 71st Mains Admit Card 2026: बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 25 से 30 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mohsina Bano

Apr 17, 2026

BPSC 71st Mains Admit Card 2026 out, Bihar BPSC 71st CCE Main exam date, download BPSC 71st mains admit card direct link,bpsc.bihar.gov.in

BPSC 71st Mains Admit Card 2026 (Official Website)

BPSC 71st Mains Admit Card 2026 Out: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं मेन्स एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड आज, 17 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। मेन्स एग्जाम के लिए सफल घोषित किए गए कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 1,264 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

BPSC 71st CCE Main Exam Date: परीक्षा केंद्र कोड की जानकारी

आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, वर्तमान में जारी एडमिट कार्ड में की विस्तृत जानकारी के बजाय कोड दिए गए होंगे। परीक्षा केंद्र कोड से संबंधित विस्तृत विवरण कैंडिडेट्स को 22 अप्रैल 2026 से उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

BPSC 71st mains Admit Card Direct Link: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

  • सबसे पहले बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद होमपेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद '71st CCE Written Examination Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपका ई-एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसमें दिए गए विवरणों की जांच करें।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें

BPSC 71st CCE mains Admit Card 2026: सेंटर पर इन बातों का रखें ध्यान

  • आईडी प्रूफ: अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य है।
  • समय का पालन: रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है, देरी होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है।

https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login

BPSC 1264 Vacancies Update: चयन प्रक्रिया का अगला पड़ाव

बीपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं- प्रिलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू।

  • नवंबर 2025 में घोषित हुए प्रिलिम्स एग्जाम के नतीजों में कुल 14,261 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाया गया था।
  • अब ये कैंडिडेट्स मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, जिसे पास करने वालों को अंतिम चरण यानी इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CBSE 12th Result 2026: जल्द आ सकता है 12वीं का रिजल्ट, वेबसाइट के साथ SMS और डिजीलॉकर पर भी मिलेगा स्कोरकार्ड
शिक्षा
CBSE 12th Result 2026, CBSE APAAR ID integration news,CBSE Class 12th Result 2026 Date, CBSE 12th result check online direct link,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

BPSC

Published on:

17 Apr 2026 11:06 am

Hindi News / Education News / BPSC 71st Mains Admit Card: बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

नई सरकार बनते ही एक्शन में BPSC; 46,882 पदों पर होगी भर्ती, बदले गए फॉर्म भरने के नियम

BPSC TRE 4.0
पटना

BPSC 71st Mains Admit Card: BPSC 71वीं मेन्स लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

BPSC 71st Mains Admit Card 2026 release date, BPSC 71th main exam schedule, Bihar Public Service Commission 71st Combined Main exam, bpsc.bihar.gov.in
शिक्षा

CBSE Second Board Exam 2026: सीबीएसई ने दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए खोला पोर्टल, जानिए क्या है LOC और क्यों है जरूरी?

CBSE Class 10th Second Board Exam 2026 updates, CBSE LOC submission last date,CBSE LOC full form and importance, CBSE 10th improvement exam eligibility 2026
शिक्षा

CBSE 12th Result 2026: जल्द आ सकता है 12वीं का रिजल्ट, वेबसाइट के साथ SMS और डिजीलॉकर पर भी मिलेगा स्कोरकार्ड

CBSE 12th Result 2026, CBSE APAAR ID integration news,CBSE Class 12th Result 2026 Date, CBSE 12th result check online direct link,
शिक्षा

Bihar CM Education: नीतीश कुमार, राबड़ी देवी से लेकर सम्राट चौधरी तक, जानिए सबसे अधिक कौन था पढ़ा लिखा

Bihar CM Education
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.