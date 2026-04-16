CBSE 12th Result 2026: जल्द आ सकता है 12वीं का रिजल्ट, वेबसाइट के साथ SMS और डिजीलॉकर पर भी मिलेगा स्कोरकार्ड

CBSE 12th Result 2026 Update
CBSE Class 12th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम मई 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रुझानों को देखते हुए माना जा रहा है कि बोर्ड 12 मई से 20 मई के बीच नतीजों की घोषणा कर सकता है। 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा के छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देख पाएंगे।
बोर्ड ने छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। डिजीलॉकर से डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट का नाम आधार कार्ड और सीबीएसई एडमिट कार्ड में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। यदि नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी अंतर हुआ, तो डिजीलॉकर से मार्कशीट फेच करने में समस्या आएगी। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि रिजल्ट आने से पहले ही आधार में जरूरी सुधार करवा लें।
साल 2026 में सीबीएसई ने बड़ा बदलाव किया है। इस बार 12वीं के परिणामों को अपार आईडी (APAAR ID) के साथ लिंक किया जाएगा। यह 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' पहल का हिस्सा है, जिससे स्टूडेंट्स के एजुकेशनल क्रेडिट ऑटोमैटिकली 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' में चले जाएंगे। इससे भविष्य में कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी।
स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए इन जरूरी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी-
यदि किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो गया है, तो वह सीबीएसई की वेबसाइट पर 'रोल नंबर फाइंडर' टूल का उपयोग कर अपनी जानकारी दोबारा हासिल कर सकता है।
रिजल्ट के समय मार्कशीट पर लिखे स्टेटस कोड्स को समझना बहुत जरूरी है-
स्टूडेंट्स अपनी डिजिटल मार्कशीट डिजीलॉकर (DigiLocker) से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना होगा। इसके अलावा उमंग (UMANG) ऐप पर भी शिक्षा सेवाओं के तहत 12वीं का रिजल्ट उपलब्ध रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइटों के साथ-साथ उमंग ऐप पर भी रिजल्ट का लिंक उपलब्ध रहेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर भी नजर बनाए रखें।
स्टूडेंट्स के बीच कॉम्पिटिशन और तनाव को कम करने के लिए सीबीएसई इस साल भी कोई ऑफिशियल टॉपर लिस्ट या मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा। हालांकि, हर सबजेक्ट में शीर्ष 0.1 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को बोर्ड की ओर से मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
प्राइवेट स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा, लेकिन उनकी ओरिजनल मार्कशीट उनके रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। वहीं रेगुलर स्टूडेंट्स को अपनी मूल मार्कशीट नतीजे घोषित होने के 30 से 45 दिनों के भीतर अपने स्कूल से कलेक्ट करनी होगी।
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