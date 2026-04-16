CBSE 12th Result 2026: जल्द आ सकता है 12वीं का रिजल्ट, वेबसाइट के साथ SMS और डिजीलॉकर पर भी मिलेगा स्कोरकार्ड

CBSE Class 12th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम मई 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रुझानों को देखते हुए माना जा रहा है कि बोर्ड 12 मई से 20 मई के बीच नतीजों की घोषणा कर सकता है। 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा के छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देख पाएंगे।