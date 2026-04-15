CBSE ने रिजल्ट से जुड़े सवालों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर, उमंग ऐप के जरिए ऐसे देख सकेंगे रिजल्ट

बोर्ड ने स्कूलों को एक्सेस कोड डाउनलोड करने की सलाह दी है। स्कूल प्रशासन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html पर जाकर एक्सेस कोड डाउनलोड करने की विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। सीबीएसई के नए बदलाव के तहत 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स सबसे पहले मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका देख सकेंगे। इसके बाद मार्क्स वेरिफिकेशन और रीइवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बोर्ड ने यह बदलाव करते हुए कहा है कि, स्टूडेंट्स को दिए गए अंकों की स्पष्टता के लिए पहले उन्हें उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करा दी जाएगी।