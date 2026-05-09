Neet UG की ओएमआर शीट जल्द होगी जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ

एनटीए के पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो कैंडिडेट्स की स्कैन की गई ओएमआर शीट सीधे उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी एक सीधा लिंक एक्टिव किया जाएगा जहां स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर पोर्टल में लॉगिन कर सकेंगे। इस ओएमआर शीट के जरिए कैंडिडेट्स यह देख पाएंगे कि उन्होंने एग्जाम हॉल में किस सवाल का क्या जवाब मार्क किया था और प्रोविजनल आंसर की से मिलान करके अपने सटीक स्कोर का अंदाजा लगा पाएंगे।