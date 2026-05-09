Neet UG की ओएमआर शीट जल्द होगी जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ

Neet UG 2026 (Image- ChatGPT)
NEET 2026 OMR Sheet: देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा की ओएमआर शीट जल्द ही जारी होने वाली है। जिन लाखों कैंडिडेट्स ने इस साल नीट की परीक्षा दी है वे ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in या neet.ntaonline.in पर जाकर अपनी स्कैन की गई ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए जवाब (रिस्पॉन्स) आसानी से चेक कर सकेंगे।
एनटीए के पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखें तो कैंडिडेट्स की स्कैन की गई ओएमआर शीट सीधे उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी एक सीधा लिंक एक्टिव किया जाएगा जहां स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर पोर्टल में लॉगिन कर सकेंगे। इस ओएमआर शीट के जरिए कैंडिडेट्स यह देख पाएंगे कि उन्होंने एग्जाम हॉल में किस सवाल का क्या जवाब मार्क किया था और प्रोविजनल आंसर की से मिलान करके अपने सटीक स्कोर का अंदाजा लगा पाएंगे।
ओएमआर शीट जारी होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि, उनके द्वारा मार्क किए गए किसी जवाब को कंप्यूटर या स्कैनर ने सही से नहीं पढ़ा है या कोई अन्य तकनीकी गलती हुई है तो उन्हें इसे चैलेंज (ऑब्जेक्शन) करने का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट्स को प्रति सवाल एक तय फीस का भुगतान करना होगा जो पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी।
उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे ओएमआर शीट, ऑब्जेक्शन विंडो और फाइनल रिजल्ट से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
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