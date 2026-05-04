NEET में कितने नंबर पर मिलेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, ये रहेगा संभावित कटऑफ

NEET UG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा देकर निकले कैंडिडेट्स को अब अपने रिजल्ट और कटऑफ का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पाने के लिए कितने अंकों की जरूरत होती है तो, आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए संभावित स्कोर क्या हो सकता है।