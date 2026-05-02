NEET UG 2026 Exam: कल है नीट परीक्षा! सेंटर पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, इन 5 बातों का रखें ध्यान

लड़कियों को हाफ स्लीव्स के हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। कपड़ों पर बड़े बटन, भारी कढ़ाई या बहुत ज्यादा जेबें नहीं होनी चाहिए। छात्राएं सामान्य ट्राउजर या लेगिंग्स पहन सकती हैं। प्लाजो और भारी डिजाइन या ज्यादा जेब वाली जींस पहनने की सख्त मनाही है। परीक्षा हॉल में बंद जूते या हाई हील्स पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। छात्राओं को स्लिपर (चप्पल) या कम हील वाले सैंडल ही पहनने होंगे। किसी भी तरह की जूलरी जैसे झुमके, नोज पिन, अंगूठी, हार, कंगन या पायल पहनकर जाना पूरी तरह से मना है।