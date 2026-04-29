नवोदय विद्यालय कक्षा 9 लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस लिंक से चेक करें अपना स्कोरकार्ड

JNV Class 9 Result 2026: नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए आयोजित लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने यह प्रवेश परीक्षा दी थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना स्कोर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 7 फरवरी और 15 मार्च, 2026 को देश भर में कंडक्ट कराई गई थी। अब समिति ने आधिकारिक तौर पर स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।