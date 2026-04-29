नवोदय विद्यालय कक्षा 9 लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस लिंक से चेक करें अपना स्कोरकार्ड

Navodaya Vidyalaya Result 2026 (Official Website)
JNV Class 9 Result 2026: नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए आयोजित लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स ने यह प्रवेश परीक्षा दी थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना स्कोर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 7 फरवरी और 15 मार्च, 2026 को देश भर में कंडक्ट कराई गई थी। अब समिति ने आधिकारिक तौर पर स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।
जवाहर नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतरीन और निःशुल्क शिक्षा मुहैया करने के लिए जाने जाते हैं। आम तौर पर इन स्कूलों में कक्षा 6 में मुख्य प्रवेश होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल छोड़ने या अन्य कारणों से कक्षा 9 में जो सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें लेटरल एंट्री एग्जाम के जरिए भरा जाता है। यह उन मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है जो किसी कारणवश कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पाए थे।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
लिखित परीक्षा पास करने और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन और एडमिशन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इन जरूरी कागजातों की लिस्ट इस प्रकार है:
एग्जाम पास करने वाले सभी सफल स्टूडेंट्स को उनके संबंधित नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा आगे के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा।
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