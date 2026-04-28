खिलाडियों के साथ अंपायर भी IPL में कमाते हैं करोड़ों रूपये, जानिए एक मैच के लिए कितना पैसा मिलता है

How to become a cricket umpire in India: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की चकाचौंध में अक्सर खिलाड़ियों की करोड़ों की बोलियों की चर्चा होती है, लेकिन मैदान पर न्यूट्रल फैसला सुनाने वाले अंपायर्स भी कमाई और सुविधाओं के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। आईपीएल में अंपायरिंग करना सम्मान की बात तो है ही, इसके साथ ही यह आर्थिक रूप से एक शानदार करियर ऑप्शन बनकर भी उभरा है। अंपायर्स को हर मैच के लिए भारी-भरकम फीस दी जाती है, जो किसी भी अन्य डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अंपायर्स को मिलने वाली इस फीस के अलावा बीसीसीआई उनके रहने, खाने और ट्रैवल का भी पूरा खर्चा उठाता है।