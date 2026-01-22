UP Lekhpal Salary: UPSSSC जल्द ही करेगा लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती, जानिए यूपी में लेखपाल को मिलती है कितनी सैलरी?

लेखपाल का पद रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ही जरूरी होता है। लेखपाल के लिए चयनित उम्मीदवारों की जिम्मेदारीयों में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का सटीक रखरखाव करना और नामांतरण के मामलों को समय-समय पर अपडेट करना शामिल है। इसके अलावा उन्हें गांव के राजस्व खातों का पूरा मैनेजमेंट देखना होता है। इसके साथ ही फील्ड सर्वे व जमीन का मुआयना कर सटीक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसे वे अपने आला अधिकारियों को सौंपते हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदा या किसी भी अन्य आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रशासन की मदद करने में भी लेखपाल की अहम भूमिका होती है।