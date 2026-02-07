BSNL Vacancy 2026: बीएसएनएल में काम करने का बढ़िया मौका, 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

BSNL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे तकनीकी और मैनेजमेंट क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 120 पद भरे जाएंगे। ये सभी पद सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।