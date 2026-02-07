Bihar Board Exam 2026: इन नियमों को नहीं माना तो बोर्ड परीक्षा में नहीं हो सकेगी एंट्री, जान लें जरुरी गाइडलाइन

Bihar Board Exam Guideline: बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा इस बार और भी कड़े नियमों से होने जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साफ कर दिया है कि परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचकर जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने वाले परीक्षार्थियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में छात्र को दो साल तक परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। समिति की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा की शुचिता और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही या नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।