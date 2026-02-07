Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का अपडेटेड रिजल्ट जारी, देखें टॉपर लिस्ट

Rajasthan 4th Grade Result Name Wise: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। करीब 21 लाख अभ्यर्थियों से जुड़ी इस भर्ती में एक सवाल के जवाब में बदलाव के कारण रिजल्ट दोबारा तैयार करना पड़ा। बोर्ड ने दूसरी पारी के प्रश्न नंबर 108 के उत्तर में संशोधन किया है। शुरुआती आंसर की में इस सवाल का सही जवाब ‘डी’ माना गया था। बाद में फाइनल आंसर की में इसे बदलकर ‘बी’ कर दिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि इस सवाल पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी। इसके बावजूद जवाब बदला गया, जिसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया। आखिरकार बोर्ड ने अपनी त्रुटि सुधारते हुए फिर से उत्तर बदला और उसी के आधार पर परिणाम संशोधित कर दिया। इसी वजह से पूरी दूसरी पारी का रिजल्ट दोबारा तैयार करना पड़ा।