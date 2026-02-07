Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का अपडेटेड रिजल्ट जारी, देखें टॉपर लिस्ट

Rajasthan 4th Grade Updated Result
Rajasthan 4th Grade Result Name Wise: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। करीब 21 लाख अभ्यर्थियों से जुड़ी इस भर्ती में एक सवाल के जवाब में बदलाव के कारण रिजल्ट दोबारा तैयार करना पड़ा। बोर्ड ने दूसरी पारी के प्रश्न नंबर 108 के उत्तर में संशोधन किया है। शुरुआती आंसर की में इस सवाल का सही जवाब ‘डी’ माना गया था। बाद में फाइनल आंसर की में इसे बदलकर ‘बी’ कर दिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि इस सवाल पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी। इसके बावजूद जवाब बदला गया, जिसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया। आखिरकार बोर्ड ने अपनी त्रुटि सुधारते हुए फिर से उत्तर बदला और उसी के आधार पर परिणाम संशोधित कर दिया। इसी वजह से पूरी दूसरी पारी का रिजल्ट दोबारा तैयार करना पड़ा।
रिवाइज्ड रिजल्ट करीब 35,000 पन्नों के पीडीएफ में जारी किया गया है। इसमें रोल नंबर वाइज, नाम वाइज परिणाम, मेरिट लिस्ट और नई कटऑफ भी शेयर की गई है। बताया जा रहा है कि नई कटऑफ पहले से लगभग एक अंक नीचे आई है। नेम वाइज फुल रिजल्ट में अभ्यर्थी का नाम, रैंक, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, माता-पिता का नाम और कैटेगरी की जानकारी दी गई है। सीमांत यानी बॉर्डर लाइन पर खड़े उम्मीदवारों पर इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर पड़ा है।
संशोधित परिणाम के बाद टॉप 10 की सूची में भी बदलाव देखने को मिला है। पांचवीं रैंक पर अब दिनेश प्रजापत का नाम आ गया है, जबकि पहले यहां दिनेश कुमार गुर्जर थे। गुर्जर अब छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस फेरबदल से आगे की रैंक भी एक-एक स्थान खिसक गई है।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के तहत कुल 53,750 पदों पर नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा में 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण परिणाम में मामूली बदलाव भी हजारों लोगों की स्थिति बदल सकता है।
|मेरिट
|रॉ अंक
|नॉर्मलाइज्ड अंक
|अभ्यर्थी का नाम
|पिता का नाम
|माता का नाम
|कैटेगरी
|1
|179.8319
|184.4274
|गौरव कुमार गर्ग
|दिनेश चंद गर्ग
|ललिता देवी
|ईडब्ल्यूएस
|2
|190.9605
|184.4274
|मनीष घासल
|घेवर राम
|इंद्रा देवी
|ओबीसी
|3
|184.1808
|184.4274
|रमेश कुमार
|भगीरथ मल
|शिलोचना देवी
|ओबीसी
|4
|181.5126
|184.4274
|सोहेल खान
|इशाक मोहम्मद तेली
|सजना बानो
|ओबीसी
|5
|179.8319
|184.4274
|दिनेश प्रजापत
|बालू राम प्रजापत
|लाली देवी
|ओबीसी
|6
|183.7535
|184.4274
|दिनेश कुमार गुर्जर
|छोटू लाल गुर्जर
|शांति देवी
|एमबीसी
|7
|179.8319
|184.4274
|हंसराज गुर्जर
|सेदू राम गुर्जर
|बिमला देवी
|एमबीसी
|8
|186.3248
|184.4274
|धर्मेंद्र
|हनुमान राम
|निर्मा
|ओबीसी
|9
|179.4872
|182.4513
|राहुल गुढ़ेनिया
|स्व. श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा
|संतोष
|ईडब्ल्यूएस
|10
|182.6331
|182.4513
|दीपक सिंह
|भगवान सिंह
|उर्मिला
|ओबीसी
|11
|179.4872
|182.4513
|सतेंदर सिंह
|जल सिंह
|मैना देवी
|ओबीसी
|12
|180.3922
|182.4478
|बबलू सैनी
|प्रेमराज सैनी
|ग्यारसी देवी
|ओबीसी
|13
|182.4859
|182.4415
|ललित कुमार सैण
|चंद्रशेखर सैण
|शीला देवी
|ओबीसी
|14
|182.4859
|182.4415
|धर्मेंद्र चौधरी
|नेमा राम चौधरी
|बिमला देवी
|ओबीसी
|15
|190.3955
|182.4322
|आशीष कुमार
|ओम प्रकाश
|राजश्री देवी
|ओबीसी
|16
|190.3955
|182.4322
|नेहा अमेटा
|विनोद अमेटा
|गीता देवी
|सामान्य
|17
|179.8319
|181.8380
|दिनेश कुमार स्वामी
|सुराजमल स्वामी
|पिस्ता देवी
|ओबीसी
|18
|179.8319
|181.8380
|साजिद खान
|अब्दुल रसीद खान
|शकीला
|ओबीसी
|19
|179.8319
|181.8380
|शैलेन्द्र सिंह
|उदय सिंह
|संतोष कंवर
|ओबीसी
|20
|179.8319
|181.8380
|रमेश जाट
|छागना राम
|हीरा देवी
|ओबीसी
|21
|181.5126
|181.8380
|रौनक शर्मा
|सांवरमल शर्मा
|कौशल्या देवी
|ईडब्ल्यूएस
|22
|177.7778
|181.3506
|विनोद कुंतल
|सोरन सिंह
|सुनीता देवी
|ओबीसी
|23
|177.7778
|181.3506
|अशोक शर्मा
|धर्मेंद्र शर्मा
|कमला देवी
|ईडब्ल्यूएस
