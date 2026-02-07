7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Vaibhav Suryavanshi Education: इस क्लास में पढ़ते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें किस उम्र से खेल रहे हैं क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi: अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने कुल 439 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 1 विकेट लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे किस क्लास में पढ़ते हैं या किस उम्र से वेव क्रिकेट खेल रहे हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 07, 2026

Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Suryavanshi) एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसी पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन ठोककर न सिर्फ मैच का रुख पलट दिया, बल्कि भारत को रिकॉर्ड छठा अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब भी दिलाया। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 411 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान वैभव का रहा।

Vaibhav Suryavanshi: टूर्नामेंट में रहे सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी

वैभव सिर्फ फाइनल के ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट के हीरो रहें। उन्होंने कुल 439 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 1 विकेट लिया। उनकी लगातार बेहतरीन पारियों के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। पूरे अभियान में वह टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे।

Vaibhav Suryavanshi Age: अवॉर्ड सपोर्ट स्टाफ को किया समर्पित

फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वैभव भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले सात-आठ महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। उन्होंने अपने प्लेयर ऑफ द फाइनल अवॉर्ड को टीम के सपोर्ट स्टाफ को समर्पित कर दिया। वैभव ने कहा कि फिटनेस से लेकर मानसिक मजबूती तक, हर मोर्चे पर सपोर्ट स्टाफ ने खिलाड़ियों का साथ दिया। यही वजह है कि यह जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, पूरी टीम की है। वैभव अभी 14 साल के हैं।

Vaibhav Suryavanshi Education: पढ़ाई और क्रिकेट के बीच संतुलन


वैभव सूर्यवंशी के पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो वैभव क्लास 9 में पढ़ते हैं। खेल के साथ-साथ उन्होंने पढ़ाई को भी जारी रखा हुआ है। वैभव सुबह जल्दी उठकर ट्यूशन जाते हैं और फिर क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। वैभव सूर्यवंशी 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 03:48 pm

Published on:

07 Feb 2026 03:47 pm

Hindi News / Education News / Vaibhav Suryavanshi Education: इस क्लास में पढ़ते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें किस उम्र से खेल रहे हैं क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan: बोर्ड की पुरुस्कार योजना, इन चयनित छात्राओं को मिलेगा 11,000 से 51,000 का इनाम, जानें पूरी डिटेल्स

Ek/Dwi-Putri Yogyata Puraskar Yojana
सीकर

BSNL Vacancy 2026: बीएसएनएल में काम करने का बढ़िया मौका, 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

BSNL Vacancy 2026
शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का अपडेटेड रिजल्ट जारी, देखें टॉपर लिस्ट

Rajasthan 4th Grade Result
शिक्षा

Bihar Board Exam 2026: इन नियमों को नहीं माना तो बोर्ड परीक्षा में नहीं हो सकेगी एंट्री, जान लें जरुरी गाइडलाइन

Bihar Board Exam 2026
शिक्षा

फिजिक्स के प्रश्नों को हल करने का कोई शॉर्टकट तरीका? 10वीं–12वीं के छात्रों ने हेल्पलाइन पर पूछे ये सवाल, देखें

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.