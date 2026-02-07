Vaibhav Suryavanshi Education: इस क्लास में पढ़ते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें किस उम्र से खेल रहे हैं क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Suryavanshi) एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसी पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन ठोककर न सिर्फ मैच का रुख पलट दिया, बल्कि भारत को रिकॉर्ड छठा अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब भी दिलाया। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 411 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान वैभव का रहा।