Rajasthan: बोर्ड की पुरुस्कार योजना, इन चयनित छात्राओं को मिलेगा 11,000 से 51,000 का इनाम, जानें पूरी डिटेल्स

Ek/Dwi-Putri Yogyata Puraskar Yojana: राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर न केवल परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक सरोकार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा तथा महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के प्रयोजन से बोर्ड की ओर से एकल या दोपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2025 संचालित की जा रही है।