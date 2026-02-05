Rajasthan Crime: कभी चाय की दुकान पर करता था काम, फिर ऐसे बना कुख्यात शराब माफिया; अब दुबई में पकड़ा गया

Sikar News: सीकर जिले का कुख्यात शराब माफिया अनिल पांड्या आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। गुजरात एटीएस के इनपुट पर उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले से लुक आउट नोटिस जारी था। अब विदेश मंत्रालय उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुट गया है।